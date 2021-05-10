(للبيع)
|للبيع.أرض سكنية | جزيرة الريم أبوظبي الأرض السكنية الممتازة تقع في موقع مميز مساحة الأرض : 18,029 قدم مربع مساحة البناء : 16,326 قدم مربع الأرض عليها تصريح بناء برج مكون من : 3 باسمينت - طابق أرضي - 12 طابق إجمالي عدد الشقق : 66 شقة إجمالي عدد الباركينج : 84 باركينج كود رقم : LP 964462 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف: 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|10/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093745
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20,000,000 درهم
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