للبيع | أرض سكنية | جزيرة الريم أبوظبي مساحة الأرض : 18,755.09 قدم مربع إجمالي مساحة البناء : 119,780.52 قدم مربع تصريح بناء برج يتكون من : - 2 : 4 بوديوم - 15 : 25 طابق كود رقم : RL 114960 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 2018/54230 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733