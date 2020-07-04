(للبيع)
|للبيع | أرض سكنية | جزيرة الريم أبوظبي مساحة الأرض : 18,755.09 قدم مربع إجمالي مساحة البناء : 119,780.52 قدم مربع تصريح بناء برج يتكون من : - 2 : 4 بوديوم - 15 : 25 طابق كود رقم : RL 114960 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 2018/54230 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062175
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