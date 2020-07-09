للبيع | أرض سكنية تقع على شارع رئيسي | مدينة خليفة أبوظبي هذه الأرض السكنية تقع علي شارع رئيسي تبلغ مساحة هذه الأرض : 19,999.92 قدم مربع كود رقم : RL 9152 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733