للبيع.أرض سكنية تقع على شارع رئيسي في مدينة خليفة أبوظبي هذه الأرض السكنيه تقع على شارع رئيسي تبلغ مساحة هذه الأرض : 19,999.92 قدم مربع كود رقم : RL 9152 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733