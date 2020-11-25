للبيع.أرض سكنية | تقع على زاوية و شارعين | المشرف أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | تقع على زاوية و شارعين | المشرف أبوظبي أرض تقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحتها : 13,300 قدم مربع كود رقم : RL 114959 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 منطقة المشرف : تقع المشرف أو مشرف في وسط مدينة أبوظبي، وهي منطقة سكنية تعرف بكنائسها العديدة. تعود أهمية المشرف نظراً لموقعها الحيوي الذي يربط بين شارع الشيخ راشد بن سعيد وشارع الخليج العربي،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/11/2020
رقم الإعلان: 2074077
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