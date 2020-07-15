للبيع.أرض سكنية تطل على زاوية وشارعين | مدينة زايد أبوظبي

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية تطل على زاوية وشارعين | مدينة زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.أرض سكنية تطل على زاوية وشارعين | مدينة زايد أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 17,918 قدم مربع كود رقم : RL 116303 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA). تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/7/2020
رقم الإعلان: 2063030
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صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية تطل على زاوية وشارعين | مدينة زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية تطل على زاوية وشارعين | مدينة زايد أبوظبي

(للبيع)

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للبيع.أرض سكنية تطل على زاوية وشارعين | مدينة زايد أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية وشارعين مساحة الأ.
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15/7/2020
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للبيع | أرض سكنية | منطقة البطين أبوظبي

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للبيع | أرض سكنية | منطقة البطين أبوظبي تقع هذه الأرض في موقع مميز تبلغ مساحة الأرض : 9,135 قدم مرب.
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15/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية على زاوية | مدينة زايد حي العاصمة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية على زاوية | مدينة زايد حي العاصمة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية على زاوية | مدينة زايد حي العاصمة أبوظبي أرض سكنية تقع علي زاوية و شارعين تبلغ مس.
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15/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض تجارية على شارعين تصريح بناء برج | شارع المطار أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية على شارعين تصريح بناء برج | شارع المطار أبوظبي

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للبيع | أرض تجارية على شارعين تصريح بناء برج | شارع المطار أبوظبي تقع هذه الأرض التجارية على زاوية و.
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14/7/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض استثماريه منطقة بني ياس موقع قريب الشارع العام يخدم المنطقة السكن - في أبو ظبي الإمارات

للبيع ارض استثماريه منطقة بني ياس موقع قريب الشارع العام يخدم المنطقة السكن

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- في أبو ظبي الإمارات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض استثماريه منطقة بني ياس مساحة .
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14/7/2020
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للبيع ارض سكنية منطقة خليفة أ موقع مميز مقابل مسجد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض سكنية منطقة خليفة أ موقع مميز م.
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14/7/2020
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صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية تجارية تصريح بناء 40 طابق في جزيرة الريم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية تجارية تصريح بناء 40 طابق في جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية تجارية تصريح بناء 40 طابق في جزيرة الريم أبوظبي أرض سكنية تجارية تبلغ مساحة الأرض.
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13/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية علي زاويتين و3 شوارع | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية علي زاويتين و3 شوارع | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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للبيع | أرض سكنية علي زاويتين و3 شوارع | مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية تقع على زاويتين و 3 شوا.
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اتصل

12/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية علي زاويتين و3 شوارع | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية علي زاويتين و3 شوارع | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية علي زاويتين و3 شوارع | مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية تقع على زاويتين و 3 شوا.
القسم: 

اتصل

12/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية على زاوية | منطقة المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية على زاوية | منطقة المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية على زاوية | منطقة المشرف أبوظبي أرض تقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحتها : 13,300 ق.
القسم: 

اتصل

12/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض تجارية على شارع رئيسي | منطقة المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية على شارع رئيسي | منطقة المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض تجارية على شارع رئيسي | منطقة المرور أبوظبي أرض تجارية تقع على شارعين منهم شارع رئيسي م.
القسم: 

اتصل

11/7/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض سكنية - في أبو ظبي الإمارات

للبيع ارض سكنية

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض سكنية منطقة خليفة أ موقع قريب من.
القسم: 

اتصل

11/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية تقع على شارع رئيسي | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية تقع على شارع رئيسي | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية تقع على شارع رئيسي | مدينة خليفة أبوظبي هذه الأرض السكنية تقع علي شارع رئيسي تبلغ .
القسم: 

اتصل

11/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين | بني ياس أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين | بني ياس أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين | بني ياس أبوظبي الأرض سكنية وتقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحة ه.
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اتصل

9/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية رائعة | مدينة زايد حي العاصمة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية رائعة | مدينة زايد حي العاصمة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | أرض سكنية رائعة | مدينة زايد حي العاصمة أبوظبي هذه الأرض السكنية مساحتها : 30,430,53 قدم مرب.
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اتصل

9/7/2020
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