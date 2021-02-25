للبيع.أرض سكنية | تصلح لأنشطة متعددة | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع هذه الأرض مسورة كود رقم : RL 114026 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733