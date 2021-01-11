للبيع.أرض سكنية | | تصلح لأنشطة متعددة | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | | تصلح لأنشطة متعددة | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع الأرض مسورة الأرض تصلح لأنشطة متعددة كود رقم : RL 114026 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/1/2021
رقم الإعلان: 2079514
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للبيع.أرض سكنية | | تصلح لأنشطة متعددة | مدينة خليفة أبوظبي

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للبيع.أرض سكنية | | تصلح لأنشطة متعددة | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية وشارعين تبلغ مس.
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11/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | متداولة | مساحة 11,377 قدم مربع | جنوب الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | متداولة | مساحة 11,377 قدم مربع | جنوب الشامخة أبوظبي

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للبيع.أرض سكنية | متداولة | مساحة 11,377 قدم مربع | جنوب الشامخة أبوظبي أرض سكنية تبلغ مساحتها : 11.
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11/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | متداولة | مساحة 11,377 قدم مربع | جنوب الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | متداولة | مساحة 11,377 قدم مربع | جنوب الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | متداولة | مساحة 11,377 قدم مربع | جنوب الشامخة أبوظبي أرض سكنية تبلغ مساحتها : 11.
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اتصل

11/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مساحة 15000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة 15000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة 15000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية موقع مميز مساحة الأرض : 15,00.
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10/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مساحة 15000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة 15000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة 15000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية موقع مميز مساحة الأرض : 15,00.
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10/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | الرحبة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | الرحبة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | الرحبة أبوظبي أرض سكنية تقع على شارعين مساحة الأرض : 13,748 .
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اتصل

10/1/2021
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صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | الرحبة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | الرحبة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | الرحبة أبوظبي أرض سكنية تقع على شارعين مساحة الأرض : 13,748 .
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10/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة : 44,100 قدم مربع | الظاهر العين - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة : 44,100 قدم مربع | الظاهر العين

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للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة : 44,100 قدم مربع | الظاهر العين أرض سكنية مساحتها : 44,100 قدم مربع .
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اتصل

10/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية و شارعين تبلغ مسا.
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10/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | بمساحة 13,300 قدم مربع | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | بمساحة 13,300 قدم مربع | المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | بمساحة 13,300 قدم مربع | المشرف أبوظبي أرض تقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحتها : 1.
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10/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مساحة الأرض : 20,205 قدم مربع | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة الأرض : 20,205 قدم مربع | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة الأرض : 20,205 قدم مربع | مدينة شخبوط أبوظبي هذه الأرض تبلغ مساحتها : 20,20.
القسم: 

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10/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مساحة 19,800 قدم مربع | البطين أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة 19,800 قدم مربع | البطين أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة : 19,800 قدم مربع | البطين أبوظبي تبلغ مساحة الأرض : 19,800 قدم مربع .
القسم: 

اتصل

9/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة : 19,800 قدم مربع | البطين أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة : 19,800 قدم مربع | البطين أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة : 19,800 قدم مربع | البطين أبوظبي تبلغ مساحة الأرض : 19,800 قدم مربع .
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اتصل

9/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | على زاوية و شارعين | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | على زاوية و شارعين | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | على زاوية و شارعين | مدينة شخبوط أبوظبي أرض متعددة الاستخدامات مناسب.
القسم: 

اتصل

9/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | على زاوية و شارعين | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | على زاوية و شارعين | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | على زاوية و شارعين | مدينة شخبوط أبوظبي أرض متعددة الاستخدامات مناسب.
القسم: 

اتصل

9/1/2021
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