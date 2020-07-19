(للبيع)
|للبيع | أرض سكنية تصريح 25 طابق | جزيرة الريم أبوظبي أرض سكنية تبلغ مساحتها : 49,325 قدم مربع وتبلغ مساحة البناء : 242,535 قدم مربع يوجد تصريح بناء 25 طابق كود رقم : RL 108538 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|19/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063264
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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