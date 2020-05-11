(للبيع)
|للبيع.أرض سكنية تصريح بناء 25 طابق في جزيرة الريم أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض السكنية : 50,048 قدم مربع تبلغ مساحة تصريح البناء : 243,535 قدم مربع يوجد تصريح بناء 25 طابق إجمالي عدد الشقق : 145 شقه إجمالي عدد المواقف : 305 موقف كود رقم : RL 112980 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد/ أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 2018/54230 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059286
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل