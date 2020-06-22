للبيع | أرض سكنية تصريح بناء 25 طابق | جزيرة الريم أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض السكنية : 50,048 قدم مربع تبلغ مساحة تصريح البناء : 243,535 قدم مربع يوجد تصريح بناء 25 طابق إجمالي عدد الشقق : 145 شقة إجمالي عدد المواقف : 305 موقف كود رقم : VI 112980 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 2018/54230 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733