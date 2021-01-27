للبيع.أرض سكنية | تصريح بناء فيلا | الشامخة أبوظبي أرض سكنية مميزة في الريمان 1 الاستخدام سكني - تصريح بناء فيلا مكونة من : طابق أرضي - طابق أول - طابق ثاني - رووف أقل عدد مطلوب للباركينج : 3 باركينج أقصى ارتفاع : 15 متر مساحة الارض : 9,645 قدم مربع مساحة البناء GFA : 6,060 قدم مربع كود رقم : RL 117284 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404