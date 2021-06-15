للبيع .أرض سكنية | تصريح بناء برج 25 طابق | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .أرض سكنية | تصريح بناء برج 25 طابق | جزيرة الريم أبوظبي مساحة الأرض : 50,315 قدم مربع مساحة البناء : 257,520 قدم مربع الأرض مصرح لها ببناء برج يتكون من : 25 طابق - 274 موقف للسيارات كود رقم : LP 964493 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/6/2021
رقم الإعلان: 2097049
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للبيع.أرض سكنية | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي

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13/6/2021
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12/6/2021
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12/6/2021
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للبيع.أرض تجارية | ذات موقع متميز | حى العاصمة أبوظبي

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للبيع.أرض تجارية | ذات موقع متميز | حى العاصمة أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية مساحة الأرض : 12.
القسم: 

اتصل

12/6/2021
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