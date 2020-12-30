للبيع.أرض سكنية | تصريح بناء برج 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | تصريح بناء برج 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي أرض سكنية تقع على شارعين منهم شارع رئيسي الأرض عليها تصريح بناء : طابق أرضي- طابق ميزان- 18 طابق- طابق رووف مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : PL 1129 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/12/2020
رقم الإعلان: 2078063
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