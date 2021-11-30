للبيع.أرض سكنية | تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي الأرض السكنية تقع في موقع مميز مساحة الأرض : 18,029 قدم مربع مساحة البناء : 16,326 قدم مربع الأرض عليها تصريح بناء برج مكون من : 3 باسمينت - طابق أرضي - 12 طابق إجمالي عدد الشقق : 66 شقة إجمالي عدد الباركينج : 84 باركينج كود رقم : LP 964462 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/11/2021
رقم الإعلان: 2113276
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