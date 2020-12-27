للبيع.أرض سكنية | تصريح بناء برج | جزيرة الريم أبوظبي تتميز هذه الأرض مساحة : 50,315 قدم مربع مساحة البناء : 257,520 قدم مربع الأرض مصرح لها ببناء برج يتكون من : 25 طابق - 274 موقف للسيارات كود رقم : RL 450 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 جزيرة الريم - جزيرة الريم ساهمت في تطوير الواجهة البحرية على مستوى العالم تضم العديد من المشاريع السكنية والتجارية ورجال الأعمال