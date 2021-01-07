للبيع.أرض سكنية تجارية | 34,423 قدم مربع | الريمان 1 أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية تجارية | 34,423 قدم مربع | الريمان 1 أبوظبي أرض سكنية تجارية مميزة في الريمان 1 : الاستخدام سكني - تصريح بناء بناية مكونة من : طابق أرضي محلات تجارية - 7 طوابق - رووف عدد الشقق : 68 شقة أقل عدد مطلوب للباركينج : 95 باركينج مساحة الأرض : 34,423 قدم مربع مساحة البناء (GFA) : 75,347 قدم مربع كود رقم : RL 117281 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو مع السيد سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/1/2021
رقم الإعلان: 2079001
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