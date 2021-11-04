للبيع .أرض سكنية تجارية | مدينة زايد أبوظبي أرض سكنية تجارية متعددة الاستخدامات مساحة الأرض : 31,642 قدم مربع كود رقم : LP 980444 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733