(للبيع)
|للبيع.أرض سكنية تجارية في جزيرة الريم أبوظبي تبلغ مساحة الأرض السكنية التجارية : 40,337 قدم مربع تبلغ مساحة البناء : 242,520 قدم مربع يوجد تصريح بناء : 25 طابق إجمالي عدد الشقق : 145 محل في البوديوم إجمالي عدد المواقف 305 موقف سيارة كود رقم : PL 112979 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / اشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 2018/54230 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053380
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