للبيع | أرض سكنية تجارية | جزيرة الريم أبوظبي تبلغ مساحة الأرض السكنية التجارية : 40,337 قدم مربع تبلغ مساحة البناء : 242,520 قدم مربع يوجد تصريح بناء : 25 طابق إجمالي عدد الشقق : 145 محل في البوديوم إجمالي عدد المواقف 305 موقف سيارة كود رقم : PL 112979 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 2018/54230 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733