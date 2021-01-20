للبيع.أرض سكنية تجارية | تطل على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي هذه الأرض تقع على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 21,800 قدم مربع كود رقم : MP 7619 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733