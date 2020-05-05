للبيع.أرض سكنية تجارية تصريح بناء 40 طابق في جزيرة الريم أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية تجارية تصريح بناء 40 طابق في جزيرة الريم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.أرض سكنية تجارية تصريح بناء 40 طابق في جزيرة الريم أبوظبي أرض سكنية تجارية تبلغ مساحة الأرض : 52,974 قدم مربع تبلغ مساحة البناء : 450,885 قدم مربع يوجد تصريح بناء 40 طابق مقسم كالتالي : 140 شقة سكنية - 125 شقة تجارية - 356 موقف سيارة كود رقم : PL 112978 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/5/2020
رقم الإعلان: 2058939
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