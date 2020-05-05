للبيع.أرض سكنية تجارية تصريح بناء 40 طابق في جزيرة الريم أبوظبي أرض سكنية تجارية تبلغ مساحة الأرض : 52,974 قدم مربع تبلغ مساحة البناء : 450,885 قدم مربع يوجد تصريح بناء 40 طابق مقسم كالتالي : 140 شقة سكنية - 125 شقة تجارية - 356 موقف سيارة كود رقم : PL 112978 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733