(للبيع)
|للبيع.أرض سكنية تجارية تصريح بناء 40 طابق في جزيرة الريم أبوظبي أرض سكنية تجارية تبلغ مساحة الأرض : 52,974 قدم مربع تبلغ مساحة البناء : 450,885 قدم مربع يوجد تصريح بناء 40 طابق مقسم كالتالي : 140 شقة سكنية - 125 شقة تجارية - 356 موقف سيارة كود رقم : PL 112978 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|5/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058939
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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