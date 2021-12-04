للبيع.أرض سكنية | بني ياس أبوظبي الأرض السكنية تطل على الشارع الرئيسي مساحة الأرض : 8,800 قدم مربع كود رقم : RL 964592 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733