(للبيع)
|للبيع. أرض سكنية | بني ياس أبوظبي الأرض السكنية تطل على الشارع الرئيسي مساحة الأرض : 8,800 قدم مربع كود رقم : RL 964592 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|27/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095186
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