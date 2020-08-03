(للبيع)
|للبيع | أرض سكنية بمساحة 22500 قدم مربع | مدينة الشامخة أبوظبي مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع السعر قابل للتفاوض كود رقم : RL 116223 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رخصة التسجيل العقاري : 53733 ميزات مدينة الشامخة : مدينة الشامخة تحتوي على العديد من المشاريع القائمة حالياً تتوافق مع رؤية ابو ظبي 2030 بالإضافة الى أنها تحتوي على العديد من الخدمات مثل مراكز التسوق والمدارس والمستشفيات و البنوك الحكومية والخاصة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064201
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل