للبيع .أرض سكنية | بمساحة : 22,500 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .أرض سكنية | بمساحة : 22,500 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية في مدينة خليفة مساحة الأرض : 22.500 قدم مربع كود رقم : RL 116981 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة خليفة أ : صُنفت مدينة خليفة أ كثاني أكثر المناطق طلباً لاستئجار الفلل في العاصمة أبوظبي يعتبر السكن والاستقرار في مدينة خليفة أ خياراً صائباً،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Abu Dhabi UAE- Abu Dhabi
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/11/2020
رقم الإعلان: 2073306
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