للبيع .أرض سكنية | بمساحة : 22,500 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية في مدينة خليفة مساحة الأرض : 22.500 قدم مربع كود رقم : RL 116981 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733