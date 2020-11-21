(للبيع)
|للبيع .أرض سكنية | بمساحة : 22,500 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية في مدينة خليفة مساحة الأرض : 22.500 قدم مربع كود رقم : RL 116981 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|Abu Dhabi UAE- Abu Dhabi
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073298
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