للبيع .أرض سكنية | بمساحة : 20,039 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .أرض سكنية | بمساحة : 20,039 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض سكنية رائعة في منطقة روضة ابوظبي مساحة الأرض : 20,039 قدم مربع مساحة البناء : 112,003 قدم مربع كود رقم : RL 116361 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 السيد أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/11/2020
رقم الإعلان: 2073072
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للبيع.أرض سكنية بسعر ممتاز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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