للبيع .أرض سكنية بمساحة كبيرة | على زاوية وشارعين | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .أرض سكنية بمساحة كبيرة | على زاوية وشارعين | مدينة خليفة أبوظبي هذه الأرض تقع في مدينة خليفة على زاوية و شارعين تبلغ مساحة الأرض : 22,499.91 قدم مربع كود رقم : RL 116753 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/11/2020
رقم الإعلان: 2073986
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