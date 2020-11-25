للبيع .أرض سكنية بمساحة كبيرة | على زاوية وشارعين | مدينة خليفة أبوظبي هذه الأرض تقع في مدينة خليفة على زاوية و شارعين تبلغ مساحة الأرض : 22,499.91 قدم مربع كود رقم : RL 116753 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733