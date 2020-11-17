للبيع.أرض سكنية بسعر ممتاز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية بسعر ممتاز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض : 44,000 قدم مربع تقع هذه الأرض في الأحواض المميزة كود رقم : CB 113912 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/11/2020
رقم الإعلان: 2072783
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