للبيع.أرض سكنية بسعر ممتاز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض : 44,000 قدم مربع تقع هذه الأرض في الأحواض المميزة كود رقم : CB 113912 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733