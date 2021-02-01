للبيع.أرض سكنية | بإطلالة رائعة على البحر | جزيرة ناريل أبوظبي أرض سكنية على البحر مباشر مساحة الأرض : 21,437 قدم مربع كود رقم : RL 115978 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 جزيرة ناريل : تقع قبالة ساحل العاصمة في البطين ، تدعو ناريل نخبة الإمارات العربية المتحدة لخلق إرث شخصي من خلال فرصة فريدة شراء الأراضي وبناء منزل للأجيال القادمة