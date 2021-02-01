للبيع.أرض سكنية | بإطلالة رائعة على البحر | جزيرة ناريل أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | بإطلالة رائعة على البحر | جزيرة ناريل أبوظبي أرض سكنية على البحر مباشر مساحة الأرض : 21,437 قدم مربع كود رقم : RL 115978 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 جزيرة ناريل : تقع قبالة ساحل العاصمة في البطين ، تدعو ناريل نخبة الإمارات العربية المتحدة لخلق إرث شخصي من خلال فرصة فريدة شراء الأراضي وبناء منزل للأجيال القادمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/2/2021
رقم الإعلان: 2082323
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | بإطلالة رائعة على البحر | جزيرة ناريل أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | بإطلالة رائعة على البحر | جزيرة ناريل أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | بإطلالة رائعة على البحر | جزيرة ناريل أبوظبي أرض سكنية على البحر مباشر مساحة الأر.
القسم: 

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | 22,500 قدم مربع | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | 22,500 قدم مربع | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | 22,500 قدم مربع | الشامخة أبوظبي تبلغ مساحة الأرض السكنية : 22,500 قد.
القسم: 

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | 22,500 قدم مربع | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | 22,500 قدم مربع | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | 22,500 قدم مربع | الشامخة أبوظبي تبلغ مساحة الأرض السكنية : 22,500 قد.
القسم: 

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 شقق | على شارعين منهم شارع رئيسي | الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 شقق | على شارعين منهم شارع رئيسي | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 شقق | على شارعين منهم شارع رئيسي | الخالدية أبوظبي الفيلا تطل على شارعين مكونة من : 7 .
القسم: 

اتصل

31/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية وشارعين تبلغ مساح.
القسم: 

اتصل

31/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | متداولة | مساحة 11,377 قدم مربع | جنوب الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | متداولة | مساحة 11,377 قدم مربع | جنوب الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | متداولة | مساحة 11,377 قدم مربع | جنوب الشامخة أبوظبي أرض سكنية تبلغ مساحتها : 11.
القسم: 

اتصل

31/1/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | على زاوية و شارعين | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | على زاوية و شارعين | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | على زاوية و شارعين | مدينة شخبوط أبوظبي أرض متعددة الاستخدامات مناسب.
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: أرض تجارية مميزة | مساحة : 3,500 قدم مربع | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

أرض تجارية مميزة | مساحة : 3,500 قدم مربع | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

أرض تجارية مميزة | مساحة : 3,500 قدم مربع | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الأرض تقع على شارعين تبلغ مساح.
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: أرض تجارية مميزة | مساحة : 3,500 قدم مربع | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

أرض تجارية مميزة | مساحة : 3,500 قدم مربع | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

أرض تجارية مميزة | مساحة : 3,500 قدم مربع | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الأرض تقع على شارعين تبلغ مساح.
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | الرحبة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | الرحبة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | الرحبة أبوظبي أرض سكنية تقع على شارعين مساحة الأرض : 13,748 .
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مساحة : 44,100 قدم مربع | الظاهر العين - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة : 44,100 قدم مربع | الظاهر العين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة : 44,100 قدم مربع | الظاهر العين أرض سكنية مساحتها : 44,100 قدم مربع كود رق.
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مساحة : 44,100 قدم مربع | الظاهر العين - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة : 44,100 قدم مربع | الظاهر العين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة : 44,100 قدم مربع | الظاهر العين أرض سكنية مساحتها : 44,100 قدم مربع كود رق.
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | 13,300 قدم مربع | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | 13,300 قدم مربع | المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | 13,300 قدم مربع | المشرف أبوظبي أرض تقع على زاوية وشارعين تب.
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | 13,300 قدم مربع | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | 13,300 قدم مربع | المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | على زاوية و شارعين | 13,300 قدم مربع | المشرف أبوظبي أرض تقع على زاوية وشارعين تب.
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مساحة : 19,800 قدم مربع | البطين أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة : 19,800 قدم مربع | البطين أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة : 19,800 قدم مربع | البطين أبوظبي تبلغ مساحة الأرض : 19,800 قدم مربع كود رق.
القسم: 

اتصل

28/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager