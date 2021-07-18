للبيع.أرض سكنية | الظاهر أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | الظاهر أبوظبي أرض سكنية مساحتها : 44,100 قدم مربع كود رقم : LP 978734 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة العين : تكتسب مدينة العين أهمية خاصة كونها موطن سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعود تاريخ العين إلى ثلاثة آلاف سنة ق.م وهي تُعتبر مركز التراث الثقافي للدولة.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - العين
العين -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/7/2021
رقم الإعلان: 2100317
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