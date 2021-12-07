للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية وشارعين مساحة الارض : 11,250 قدم مربع كود رقم : LP 980591 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 معلومات عن الشامخة تقع منطقة الشامخة بعيداً عن وسط مدينة أبوظبي، وهي منطقة عصرية كبيرة مليئة بمرافق على مستوى عالمي. يحد شارع الشيخ محمد بن زايد منطقة الشامخة من الجهة الشمالية الشرقية،