للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية وشارعين مساحة الارض : 11,250 قدم مربع كود رقم : LP 980591 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 معلومات عن الشامخة تقع منطقة الشامخة بعيداً عن وسط مدينة أبوظبي، وهي منطقة عصرية كبيرة مليئة بمرافق على مستوى عالمي. يحد شارع الشيخ محمد بن زايد منطقة الشامخة من الجهة الشمالية الشرقية،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/12/2021
رقم الإعلان: 2114094
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مع تصريح بناء بناية | جزيرة الريم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مع تصريح بناء بناية | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مع تصريح بناء بناية | جزيرة الريم أبوظبي تتميز الأرض بمساحة : 20,502 قدم مربع مسا.
القسم: 

اتصل

7/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مع تصريح بناء بناية | جزيرة الريم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مع تصريح بناء بناية | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مع تصريح بناء بناية | جزيرة الريم أبوظبي تتميز الأرض بمساحة : 20,502 قدم مربع مسا.
القسم: 

اتصل

7/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي أرض سكنية تقع على زاوية وشارعين مساحة الارض : 11,250 قدم مربع كو.
القسم: 

اتصل

7/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | روضة أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 20,039 قدم مربع مساحة البناء : 112,003 قدم م.
القسم: 

اتصل

7/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | روضة أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 20,039 قدم مربع مساحة البناء : 112,003 قدم م.
القسم: 

اتصل

7/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي أرض سكنية مساحة الارض : 22,500 قدم مربع كود رقم : LP 980342 لمزي.
القسم: 

اتصل

7/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي أرض سكنية مساحة الارض : 22,500 قدم مربع كود رقم : LP 980342 لمزي.
القسم: 

اتصل

7/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 19,000 قدم مربع مساحة البناء : 109,500 قدم.
القسم: 

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 19,000 قدم مربع مساحة البناء : 109,500 قدم.
القسم: 

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض سكنية | قرية مارينا أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض سكنية | قرية مارينا أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض سكنية | قرية مارينا أبوظبي أرض سكنية مباشرة على البحر هذه الأرض مساحتها : 38,500 قدم مرب.
القسم: 

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض سكنية | قرية مارينا أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض سكنية | قرية مارينا أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض سكنية | قرية مارينا أبوظبي أرض سكنية مباشرة على البحر هذه الأرض مساحتها : 38,500 قدم مرب.
القسم: 

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | الشامخة أبوظبي أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع مساحة الأرض : 50,071 قدم مربع ك.
القسم: 

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | الشامخة أبوظبي أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع مساحة الأرض : 50,071 قدم مربع ك.
القسم: 

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | المصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | المصفح الشعبية أبوظبي أرض تجارية بموقع متميز عليها تصريح بناء برج البناء للاستخ.
القسم: 

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | المصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | المصفح الشعبية أبوظبي أرض تجارية بموقع متميز عليها تصريح بناء برج البناء للاستخ.
القسم: 

اتصل

6/12/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager