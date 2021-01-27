للبيع.أرض سكنية | الريمان 1 الشامخة أبوظبي أرض سكنية مميزة في الريمان 1 : الاستخدام سكني - تصريح بناء بناية مكونة من : طابق أرضي - 6 طوابق - رووف عدد الشقق : 55 شقة أقل عدد مطلوب للباركينج : 68 باركينج أقصى ارتفاع : 35 متر مساحة الارض : 23,831 قدم مربع مساحة البناء : 57,048 قدم مربع كود رقم : RL 117276 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404