(للبيع)
|للبيع.أرض سكنية | الريمان 1 الشامخة أبوظبي أرض سكنية مميزة في الريمان 1 : الاستخدام سكني - تصريح بناء بناية مكونة من : طابق أرضي - 6 طوابق - رووف عدد الشقق : 55 شقة أقل عدد مطلوب للباركينج : 68 باركينج أقصى ارتفاع : 35 متر مساحة الارض : 23,831 قدم مربع مساحة البناء : 57,048 قدم مربع كود رقم : RL 117276 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|27/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081701
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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