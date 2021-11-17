للبيع. أرض سكنية | الرحبة أبوظبي أرض سكنية تقع على شارعين مساحة الأرض : 13,748 قدم مربع كود رقم : LP 964545 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 ،