(للبيع)
|للبيع .أرض سكنية | الرحبة أبوظبي أرض سكنية تقع على شارعين مساحة الأرض : 13,748 قدم مربع كود رقم : LP 964545 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بهىث اخةث
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|27/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095228
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