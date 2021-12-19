(للبيع)
|للبيع .أرض سكنية | البطين أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض : 19,800 قدم مربع كود رقم : LP 964464 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 عن منطقة البطين : تعد البطين منطقة محاطة بالمساحات الخضراء الخلابة، وتتميز بإطلالاتها المبهرة على المحيط، كما تعتبر حياً متكاملاً ومستدام، إذ تضم مزيجاً من العقارات الفاخرة والعصرية، بالإضافة الى عدد من المرافق والخدمات الراقية.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115844
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