للبيع.أرض سكنية | البطين أبوظبي ارض سكنية بموقع متميز و سعر مناسب مساحة الأرض : 50,000 قدم مربع كود رقم : LP 978704 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم رخصة السيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 البطين : تعد منطقة البطين من أهم الأحياء الرئيسية في إمارة منصب الأمير، والأرض التي يملكها الأمير، والأمارة هي العلامة أبوظبي. تقع هذه المنطقة الغنية بالحدائق الطبيعية على بعد دقائق فقط من عدد من المطاعم والفنادق الفاخرة.