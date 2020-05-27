للبيع أرض زراعيه من المالك مباشرة

(للبيع)

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مصر (المنوفية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ثلاثة افدنه وستة قراريط أرض زراعيه للبيع عل بعد 80 كيلو من بوابه رسوم طريق القاهره اسكندريه الصحراوى ( اى اقل من ساعه) وكذلك اقل من ساعه من جهة المنوفيه .الارض بالقرب من الطريق الاقليمى السريع بين مدينة السادات وكفر داود ومركز بدر وشبين الكوم .الارض مسجله بالشهر العقارى وتزرع من 40 عاما .والبيع من صاحبها مباشرة .الارض لها مدخل خاص بعرض 6 متر .ومقسومه نصفين بينهما طريق 4 متر .لهذا يمكن بيع المساحه كلها أو نصفها .الارض وسط منطقه امنه وبها كل الخدمات . الفدان 680000 جنيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محاسب خالد
التليفون: 01220394369

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العنوان: - الطريق الاقليمى
المنوفية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 680,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/5/2020
رقم الإعلان: 2059858
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أفضل كاميرات حرارية للتعرف على درجة الحرارة واصابات كورونا - المانى

أفضل كاميرات حرارية للتعرف على درجة الحرارة واصابات كورونا - المانى

(للبيع)

•كاميرات موبيتكس حرارية صناعة ألمانية •امكانية التعرف على درجة حرارة الاشخاص والاشياء بدون لمس •.
العنوان:

القاهرة - مصر

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27/5/2020
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بنطلون قماش - تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم

(للبيع)

بنطلون قماش - تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم 01119959296 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي ما.
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27/5/2020
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Security Uniforms

(للبيع)

Security Uniforms اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي من.
العنوان:

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27/5/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج 01003358542 يونيفورم عمال نظافه يونيفورم خدم راقى ملابس يونيفورم لل.
العنوان:

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اتصل

27/5/2020
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يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/5/2020
صورة الاعلان: شركات يونيفورم فنادق

شركات يونيفورم فنادق

(للبيع)

شركات يونيفورم فنادق 01200561116 يونيفورم فنادق ومنتجعات Hotel Uniforms مصنع توريد يونيفورم فنادق.
العنوان:

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اتصل

27/5/2020
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صورة الاعلان: cap and gown graduation

cap and gown graduation

(للبيع)

cap and gown graduation Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation Robes.
العنوان:

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27/5/2020
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يونيفورم امن - يونيفورم مستشفى

(للبيع)

يونيفورم امن - يونيفورم مستشفى 01022216888 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود س.
العنوان:

الجيزة - مصر

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27/5/2020
صورة الاعلان: مصنع للبيع ببرج العرب 2500م جمالون 1300م

مصنع للبيع ببرج العرب 2500م جمالون 1300م

(للبيع)

مصنع للبيع ببرج العرب 2500م جمالون 1300م سعر االمتر 1800 01001910248 01223342232 01226652827 .
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القسم: 

اتصل

27/5/2020
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ونش رفع اثاث بالحيزة وفيصل والهرم

(طلب عمل)

اهلا ومرحبا بكم فى شركة رفع اثاث بالونش اصبح الان امر النقل اسهل من ذى قبل وذلك بسبب وجود ونش رفع ع.
العنوان:

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799 جنيه

27/5/2020
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عروض شركة الحمد لتصدير جميع أنواع الفحم النباتي

(للبيع)

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26/5/2020
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(للبيع)

يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندس.
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26/5/2020
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26/5/2020
صورة الاعلان: نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة

(للبيع)

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العنوان:

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26/5/2020
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غلاية بخار ١ص

(للبيع)

غلايه بخار حاله جيده.
العنوان:

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اتصل

26/5/2020
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