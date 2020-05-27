للبيع أرض زراعيه من المالك مباشرة

(للبيع)
|ثلاثة افدنه وستة قراريط أرض زراعيه للبيع عل بعد 80 كيلو من بوابه رسوم طريق القاهره اسكندريه الصحراوى ( اى اقل من ساعه) وكذلك اقل من ساعه من جهة المنوفيه .الارض بالقرب من الطريق الاقليمى السريع بين مدينة السادات وكفر داود ومركز بدر وشبين الكوم .الارض مسجله بالشهر العقارى وتزرع من 40 عاما .والبيع من صاحبها مباشرة .الارض لها مدخل خاص بعرض 6 متر .ومقسومه نصفين بينهما طريق 4 متر .لهذا يمكن بيع المساحه كلها أو نصفها .الارض وسط منطقه امنه وبها كل الخدمات . الفدان 680000 جنيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محاسب خالد
|التليفون:
|01220394369
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|العنوان:
|- الطريق الاقليمى
المنوفية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|680,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059858
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