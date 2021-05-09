للبيع.أرض تجارية | 102,000 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض تجارية | 102,000 قدم مربع | روضة أبوظبي تبلغ مساحة بناء الأرض : 102,000 قدم مربع مساحة الأرض : 16,600 قدم مربع كود رقم : LP 964504 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد اشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: finehome2017@gmail.com
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/5/2021
رقم الإعلان: 2093672
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