(للبيع)
|للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | 15,000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي أرض تجارية بموقع مميز مساحة الأرض : 15,002 قدم مربع كود رقم : PL 115337 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة خليفة : تعد مدينة خليفة أ واحدة من أكثر المناطق طلباً في الإمارة. تتوفر مجموعة فلل شهيرة في مجمع فيلات الذي يقع في المنطقة، كما أنه يضم شقق أيضاً. تشمل المجمعات السكنية الأكثر طلباً.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077235
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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