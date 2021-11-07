للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية : 5 طوابق مساحة الأرض : 41,700 قدم مربع مساحة البناء : 88,963 قدم مربع كود رقم : LP 978656 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/11/2021
رقم الإعلان: 2110244
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