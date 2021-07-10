للبيع .أرض تجارية | موقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع .أرض تجارية | موقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي أرض تجارية بموقع مميز مساحة الأرض : 15,002 قدم مربع كود رقم : LP 964602 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة خليفة : تعد مدينة خليفة أ واحدة من أكثر المناطق طلباً في الإمارة. تتوفر مجموعة فلل شهيرة في مجمع فيلات الذي يقع في المنطقة، كما أنه يضم شقق أيضاً.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/7/2021
رقم الإعلان: 2099410
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