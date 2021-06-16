للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء : طابق أرضي - 5 طوابق مساحة الأرض : 41,700 قدم مربع مساحة البناء : 88,963 قدم مربع كود رقم : LP 978656 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733