للبيع .أرض تجارية | موقع مميز | روضة أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع .أرض تجارية | موقع مميز | روضة أبوظبي أرض تجارية على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 19,018 قدم مربع مساحة البناء : 129,560 قدم مربع كود رقم : LP 964557 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA). تأسست الشركة منذ عام 2004 ، وهي تتمتع بقاعدة عملاء محلية قوية وعالمية .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/12/2021
رقم الإعلان: 2115269
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للبيع. أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 26,100 قدم مربع مساحة البناء : 163,300 قد.
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13/12/2021
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13/12/2021
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13/12/2021
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11/12/2021
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11/12/2021
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