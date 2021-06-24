للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | روضة أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | روضة أبوظبي مساحة الأرض : 18,500 قدم مربع مساحة بناء الأرض : 118,000 قدم مربع كود رقم : LP 978743 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / اشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 روضة أبوظبي روضة أبوظبي هي مشروع حديث تبلغ مساحته 28 هكتارا، وقد تم تطويره من قِبَل شركة ريم للاستثمار. تمتد هذه المنطقة على مساحة 8.9 مليون قدم مربع،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/6/2021
رقم الإعلان: 2097814
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- في أبو ظبي الإمارات

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