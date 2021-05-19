للبيع.أرض تجارية | موقع مميز| روضة أبوظبي مساحة الأرض : 18,500 قدم مربع مساحة بناء الأرض : 118,000 قدم مربع كود رقم : LP 978743 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733