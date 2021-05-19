(للبيع)
|للبيع.أرض تجارية | موقع مميز| روضة أبوظبي مساحة الأرض : 18,500 قدم مربع مساحة بناء الأرض : 118,000 قدم مربع كود رقم : LP 978743 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|19/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094209
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