للبيع | أرض تجارية موقع رائع | مدينة زايد حي العاصمة أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | أرض تجارية موقع رائع | مدينة زايد حي العاصمة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | أرض تجارية موقع رائع | مدينة زايد حي العاصمة أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض التجارية : 23,550 قدم مربع كود رقم : pl 113703 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري: 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/6/2020
رقم الإعلان: 2060118
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